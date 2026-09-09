La revista France Football dio a conocer la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026, cuya gala se celebrará el 26 de octubre en The London Palladium, en Inglaterra. Será la primera vez que la ceremonia se realice fuera de Francia, en un homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio en 1956.

La gran novedad es el regreso de Lionel Messi a la nómina de los 30 mejores jugadores del mundo, a sus 39 años, tras su brillante desempeño en el Mundial 2026. El astro argentino ya suma ocho Balones de Oro y podría alcanzar el noveno, lo que generó gran repercusión internacional.

Además, otros argentinos figuran en categorías especiales: Lautaro Martínez entre los candidatos al Balón de Oro masculino y Emiliano “Dibu” Martínez en la terna por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del año.

La lista incluye nombres de peso como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Rodri, entre otros. En el plano femenino, destacan Alexia Putellas, Selma Bacha, Vivianne Miedema y Caroline Graham Hansen, con el Barcelona, Lyon y Manchester City entre los equipos nominados.

El jurado estará compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, quienes elaborarán un top 10 asignando puntajes a cada futbolista. Cabe recordar que el último ganador fue Ousmane Dembélé, por su temporada 2025 en el PSG.