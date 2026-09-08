La Magia ya tiene a sus nuevos referentes para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol. Martiniano Dato y Emiliano Toretta serán los encargados de capitanear y asumir el liderazgo del plantel durante la nueva campaña.

La designación se realizó a través de las redes sociales del club, en el marco de la pretemporada del equipo en Puerto Aysén, Chile, donde el conjunto patagónico continúa con su puesta a punto antes del comienzo de la competencia oficial.

La elección de Dato y Toretta representa un reconocimiento a su compromiso con el equipo y los posiciona como dos de las principales voces del plantel dentro y fuera de la cancha.

La preparación en tierras chilenas tendrá además dos compromisos amistosos importantes. Gimnasia se enfrentará a Leones de Quilpué los días 10 y 12 de septiembre, encuentros que servirán para continuar ajustando detalles y darle rodaje al equipo antes del inicio de la Liga Nacional, que iniciará el próximo 28 de este mes.