El Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, organizado por el Club Andino Esquel, concluyó con una edición marcada por la excelencia deportiva y el intercambio cultural.

La presencia de la Universidad Católica de Chile jerarquizó el certamen, mostrando la calidad de su centro de alto rendimiento. Entre sus representantes, el joven Cristóbal Izquierdo alcanzó la décima posición en Slalom Gigante U14, cumpliendo su objetivo de ingresar al top 10 en su primera visita a La Hoya.

Izquierdo, oriundo de Punta Arenas y radicado en Santiago desde 2020, destacó tanto las condiciones técnicas de las pistas como el clima favorable que acompañó la competencia. Su participación reflejó la vocación temprana y el nivel formativo de los atletas chilenos.

Más allá de los resultados, el encuentro fortaleció lazos entre deportistas argentinos y chilenos, consolidando a Esquel como un punto de encuentro regional donde la nieve se convierte en puente de amistad y desarrollo deportivo.

El cierre del campeonato reafirma que la cordillera patagónica es escenario privilegiado para las futuras estrellas del esquí sudamericano.