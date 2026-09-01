La tercera edición del certamen reúne a equipos de toda la Patagonia en categorías formativas Sub 12 y Sub 14, con el respaldo del Municipio y la Federación Chubutense de Vóley.

Cuerpo de la noticia Este lunes se inauguró en el Club Ingeniero Huergo de Km 3 la 3° edición del Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley (C.A.PA.PRO.V.), que se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre. La competencia reúne a clubes de distintas localidades de la Patagonia en las categorías Sub 12 y Sub 14, tanto en rama femenina como masculina.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, acompañado por autoridades municipales y deportivas, entre ellas Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, y María Eugenia Rodríguez, presidenta de la Federación Chubutense de Vóley.

Macharashvili destacó el rol de las familias y el compromiso de la ciudad con el desarrollo deportivo juvenil, mientras que Martínez y Rodríguez valoraron el esfuerzo de las delegaciones que viajaron desde distintos puntos de la Patagonia y el apoyo del Municipio para sostener este certamen formativo.

Los encuentros se disputan en el Gimnasio Municipal N° 4 del barrio Standard Norte y en el Club Ingeniero Huergo, consolidando a Comodoro Rivadavia como sede regional de una competencia que apuesta al crecimiento de las categorías formativas y al fortalecimiento del vínculo entre instituciones deportivas patagónicas.