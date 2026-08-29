Las Leonas volvieron a hacer historia. El seleccionado argentino de hockey femenino se consagró campeón al derrotar a Países Bajos, en una definición que terminó 3 a 1 en los penales australianos luego de que el partido finalizara empatado 1 a 1.

La gran figura de la definición fue la arquera argentina Cristina Cosentino, quien tuvo una actuación extraordinaria y contuvo tres penales, convirtiéndose en una de las grandes responsables de la consagración.

Con este triunfo, Argentina consiguió su tercer título mundial, luego de las conquistas de 2002 y 2010.

Un empate que llevó la final a los penales

El partido tuvo todos los condimentos de una final. El seleccionado neerlandés, jugando como local, logró ponerse en ventaja sobre el cierre del segundo cuarto.

Las neerlandesas aprovecharon su primera oportunidad de córner corto y Yibbi Jansen convirtió para establecer el 1 a 0 cuando apenas quedaban segundos para el final de la segunda etapa.

Argentina tuvo que esperar hasta los últimos minutos del encuentro para encontrar el empate.

En el séptimo córner corto, Majo Granatto apareció para convertir y poner el 1 a 1 que obligó a definir el campeonato mediante los penales australianos.

Cosentino, la heroína de la definición

En la tanda decisiva apareció toda la jerarquía de Cristina Cosentino.

La arquera argentina se hizo enorme bajo los tres palos y detuvo tres ejecuciones, mientras sus compañeras hicieron el trabajo necesario para que Argentina se impusiera por 3 a 1.

La celebración fue inmediata.

Las Leonas volvieron a levantar el trofeo y escribieron una nueva página dorada para el hockey argentino.

Un nuevo capítulo para Las Leonas

El campeonato conseguido frente al público neerlandés tiene un valor especial para un seleccionado que históricamente se acostumbró a jugar partidos decisivos ante las grandes potencias del hockey mundial.

Argentina ya había sido campeona en 2002 y 2010. Ahora, en una final inolvidable ante el anfitrión, sumó su tercera estrella mundial.

Las Leonas volvieron a demostrar que el hockey argentino está entre los mejores del planeta.