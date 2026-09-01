El mediocampista argentino será nuevo jugador del equipo de Pep Guardiola tras una millonaria transferencia que lo convierte en uno de los pases más caros del fútbol europeo.

El futbolista argentino Enzo Fernández dejará el Chelsea para incorporarse al Manchester City, en una operación valuada en 140 millones de euros, según confirmó la prensa británica y europea.

El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se convertirá en uno de los fichajes más costosos de la historia del fútbol, superando incluso el monto de su llegada al club londinense desde Benfica en 2023.

La decisión se enmarca en el plan del técnico Pep Guardiola de reforzar el mediocampo tras la salida de Kevin De Bruyne, buscando mantener el dominio del City en la Premier League y la Champions.

Fernández, de 25 años, firmará contrato por cinco temporadas y se espera que sea presentado oficialmente en los próximos días en el Etihad Stadium.