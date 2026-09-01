Por el homicidio de Jorge David Nieves ocurrido el pasado 27 de febrero de 2025, en el barrio Quirno Costa de nuestra ciudad, se concretó la mañana del presente martes la audiencia de preparación de juicio que tiene como imputado a Mauro Pavei.

La causa se encuentra elevada a juicio por jurados, próximamente se realizará el sorteo del padrón, y la audiencia de selección de jurados o Voir Dire, en tanto que para fines de octubre próximo se concretará el juicio. El imputado Pavei se encuentra privado de libertad, en prisión preventiva, hasta la culminación del debate.

Presidió la audiencia un secretario de la Oficina Judicial; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general; en tanto que la defensa de Pavei fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público.

El homicidio de Jorge David Nieves:

El hecho incluido en la acusación acontece el pasado 27 de febrero de 2025, cuando siendo aproximadamente las 16.00 hs. el imputado Mauro Fabián Pavei, llegó caminando hasta la escalera ubicada en calle Dabrowsky, casi intersección con pasaje Moure, del barrio Quirno Costa de nuestra ciudad. Allí se encontró con Jorge David Nieves y otra persona, extrajo un arma de fuego, le apuntó a Nieves y con claras intenciones de acabar con su vida le dijo “quédate quieto”, efectuándole dos disparos, uno de los cuales les impactó en su mano izquierda. Luego le posicionó el arma de fuego casi en el rostro y le efectuó un tercer disparo que le provocó la muerte en forma instantánea, dándose inmediatamente a la fuga del lugar en dirección a su vivienda. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Pavei.