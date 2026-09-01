La búsqueda movilizó a policías, bomberos y drones térmicos; los visitantes volvieron por sus propios medios y se mostraron molestos con el operativo.

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en Península Valdés tras la desaparición de una pareja de turistas porteños que había iniciado una caminata desde Puerto Pirámides hacia Punta Pardelas. Los visitantes alertaron a la policía cuando la marea comenzó a subir y se perdieron las comunicaciones.

La búsqueda incluyó la participación de policías, bomberos voluntarios, Defensa Civil y el uso de drones térmicos para rastrear la zona. Finalmente, tras varias horas sin contacto, la pareja regresó por sus propios medios a Puerto Pirámides en buen estado de salud, luego de bordear la costa.

El comisario Cristian Pérez relató que la mujer, de unos 50 años, se mostró enojada con el personal de búsqueda y aseguró que no pudo comunicarse correctamente desde su celular. La pareja, exhausta, volvió tras 12 horas de travesía y expresó su molestia por el operativo desplegado.