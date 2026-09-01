El IPA informó que las precipitaciones desde junio permitieron recuperar niveles en el embalse Florentino Ameghino, aunque la situación definitiva se evaluará en octubre.

La situación hídrica de Chubut muestra señales de recuperación luego de un invierno con mayores lluvias y nevadas respecto al año pasado. El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra, explicó que tras 18 meses de sequía extrema, desde mediados de junio comenzaron a registrarse precipitaciones que mejoraron el panorama.

El embalse Florentino Ameghino continúa elevando su nivel, con un crecimiento de entre cinco y diez centímetros diarios, aunque aún necesita recuperar entre cuatro y cinco metros para alcanzar valores normales hacia diciembre.

Parra indicó que ya se inició una carga mínima en los canales de riego para proteger cultivos de cerezas ante las heladas. Además, el Comité de Cuenca se reunirá en octubre para evaluar la situación general y definir el manejo del recurso para la próxima temporada.

El funcionario advirtió que los meses más críticos para el uso del agua suelen ser enero, febrero y marzo, por lo que la evolución de las lluvias y nevadas en primavera será determinante para proyectar la disponibilidad hídrica del verano.