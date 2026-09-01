El cantante falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular, dejando una extensa trayectoria ligada a La Plata y a la canción melódica.

El reconocido cantante Beto Orlando, figura emblemática de la música romántica argentina, murió a los 79 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia fue confirmada por la conductora Silvana De Francesco en redes sociales y generó gran conmoción entre sus seguidores y el ambiente artístico.

Orlando desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la música melódica, consolidándose como uno de los referentes del género. Su vínculo con La Plata, ciudad a la que se mudó con su familia a los siete años, marcó profundamente su vida personal y artística, siendo reconocido como una figura adoptada por la comunidad platense.

Su legado permanece en las canciones que acompañaron a varias generaciones y en el recuerdo de quienes lo consideraban un ícono de la música romántica nacional.