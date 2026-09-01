Desde el 1 de septiembre se implementan cambios en las líneas de colectivos y se habilita una app para consultar recorridos en tiempo real.

El transporte público de Comodoro Rivadavia inició una nueva etapa con la puesta en marcha de nuevos recorridos en las líneas de colectivos, buscando que los viajes sean más simples, accesibles y previsibles.

La medida, vigente desde el 1 de septiembre, apunta a mejorar la conectividad de los barrios y ofrecer más opciones para llegar a destino.

Además, se lanzó una aplicación móvil que permite a los usuarios consultar los recorridos en tiempo real, brindando información actualizada sobre horarios y trayectos.

Con esta iniciativa, el sistema de transporte urbano refuerza su compromiso con la modernización y la accesibilidad para los vecinos de la ciudad.