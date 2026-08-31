La familia de Valeria Schwab convocó a una nueva marcha en Comodoro Rivadavia para reclamar justicia y respuestas en una causa que, según denuncian, acumula demoras y pericias pendientes.

La movilización se realizará el jueves 3 de septiembre a las 20 horas, en la plaza de la Escuela N° 83, y busca reunir a familiares, amigos, vecinos y personas que atraviesan otros reclamos vinculados con hechos de violencia.

Jessica Schwab, hermana de la víctima, cuestionó la lentitud en los estudios periciales, que demoraron más de seis meses en concretarse y aún no ofrecen resultados claros. También señaló irregularidades en el procedimiento inicial en el lugar del hecho, lo que —según afirmó— pudo haber afectado la recolección de pruebas.

La consigna principal de la marcha será el pedido de justicia y esclarecimiento de las circunstancias del caso, además de exigir mayor capacitación para el personal que interviene en este tipo de investigaciones.