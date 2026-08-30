Comodoro Rivadavia comenzó este domingo 30 de agosto con 6,5°C y cielo parcialmente nublado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La humedad alcanza el 77%, la presión atmosférica es de 1001,6 hPa, el viento sopla del sur a 4 km/h y la visibilidad se mantiene en 30 kilómetros.

El sol salió a las 8:03 y está previsto que se oculte a las 18:59.

Durante la mañana, el cielo estará nublado, con una temperatura mínima de 5°C. El viento será del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, continuará el cielo nublado y la temperatura alcanzará la máxima de 13°C. El viento del oeste se intensificará, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Hacia la noche, se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 9°C y el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.