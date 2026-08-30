Nuevos datos se conocieron sobre el accidente ocurrido durante la noche del sábado en el centro de Comodoro Rivadavia, donde un efectivo policial fue atropellado mientras cruzaba la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del sábado 29 de agosto, en la intersección de Belgrano y Rawson.

De acuerdo con el acta labrada por personal de Tránsito Municipal, al conductor del vehículo involucrado se le practicó un test de alcoholemia que arrojó 2,96 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Además del resultado positivo de alcoholemia, el acta establece la retención preventiva de la licencia de conducir del conductor.

Por su parte, el vehículo involucrado en el accidente fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades que intervienen en el caso.

El empleado policial fue asistido luego de ser embestido y, según la información aportada inicialmente, no corre riesgo su salud y se encuentra bien.