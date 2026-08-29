El tribunal popular declaró al imputado D. H. B. culpable de 11 hechos de “abuso sexual con acceso carnal vía anal, vaginal y/o oral, cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente” en calidad de “autor”; y “no culpable de 6 hechos”.

Luego del veredicto de culpabilidad, la fiscal Blanco solicitó se dicte la prisión preventiva del imputado en base a la gravedad de los hechos y la existencia del peligro procesal de fuga, ya que la pena a imponer será de cumplimiento efectivo.

En contraposición la defensa se opuso y argumentó que su asistido siempre estuvo a derecho, se presentó a todas las audiencias que fue citado. Pidiendo su libertad.

Finalmente, la jueza técnica, admitió la existencia del peligro de fuga, pero entendió que el mismo se puede subsanar con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial y prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

El próximo jueves 3 de septiembre, a las 14.00 hs., se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

El debate ante un tribunal popular fue presidido por la jueza técnica Raquel Tassello; el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general María Laura Blanco, acompañada por la funcionaria de fiscalía Macarena Murúa, en tanto que la defensa del imputado D. H. B. fue ejercida por los defensores públicos, María de los Ángeles Garro y Gustavo Oyarzun.

El pasado miércoles comenzó en los tribunales penales del barrio Roca un debate ante un jurado popular por un delito contra la integridad sexual que tiene como imputado a D. H. B.. En la jornada del pasado miércoles la jueza técnica informó las instrucciones iniciales al jurado y se escucharon las teorías del caso de las partes.

La fiscal en su alegato de inicio sostuvo que probará a lo largo del debate la materialidad y responsabilidad penal del imputado en el mismo, calificado jurídicamente como “abuso sexual con acceso carnal vía anal, vaginal y/o oral, cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente”, 17 hechos en total, en calidad de “autor” para D. H. B..

Por su parte la defensa planteó la absolución de su asistido por la duda razonable.

Seguidamente se produce la prueba testimonial del caso y ayer jueves en la mañana se escucharon los alegatos finales de las partes. Por la tarde se dieron las instrucciones finales al jurado.

A continuación, el tribunal popular pasó a deliberar y luego dio a conocer su veredicto declarando al imputado D. H. B. culpable de 11 hechos de “abuso sexual con acceso carnal vía anal, vaginal y/o oral, cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente” en calidad de “autor”; y “no culpable de 6 hechos”.

Luego del veredicto de culpabilidad, la fiscal Blanco solicitó se dicte la prisión preventiva del imputado en base a la gravedad de los hechos y la existencia del peligro procesal de fuga, ya que la pena a imponer será de cumplimiento efectivo.

En contraposición la defensa se opuso y argumentó que su asistido siempre estuvo a derecho, se presentó a todas las audiencias que fue citado. Pidiendo su libertad.

Finalmente, la jueza técnica, admitió la existencia del peligro de fuga, pero entendió que el mismo se puede subsanar con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial y prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

El próximo jueves 3 de septiembre, a las 14.00 hs., se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

El debate ante un tribunal popular fue presidido por la jueza técnica Raquel Tassello; el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general María Laura Blanco, acompañada por la funcionaria de fiscalía Macarena Murúa, en tanto que la defensa del imputado D. H. B. fue ejercida por los defensores públicos, María de los Ángeles Garro y Gustavo Oyarzun