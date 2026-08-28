Un joven de 19 años, que desde su nacimiento enfrenta una displasia muscular producto de una mala praxis médica, fue víctima de burlas públicas luego de que se difundiera información sobre un accidente domiciliario que sufrió días atrás.

El muchacho, que permanece internado en el Hospital Regional tras una caída desde un segundo piso que le provocó una fractura de cadera, atraviesa una recuperación compleja debido a su condición de discapacidad. Su familia expresó indignación por la manera en que algunos portales y comentarios en redes sociales expusieron su nombre y apellido, generando burlas y estigmatización.

“Hace 19 años que lucha con una enfermedad y una discapacidad, y nosotros como familia lo acompañamos con tratamientos y quinesiología. No es justo que se lo exponga de esa manera”, señalaron sus allegados, quienes también cuestionaron el rol de la policía al brindar información sin resguardar la identidad del joven.

La familia adelantó que evalúa iniciar acciones legales contra quienes difundieron datos que, según afirman, atentaron contra el bienestar psicológico del joven.