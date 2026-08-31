Con una carta escrita de puño y letra con una lapicera dorada, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El astro reveló que tomó la decisión apenas dos días después de la final del Mundial 2026 ante España, aunque esperó un tiempo antes de hacerla pública.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán.

En el texto, Messi explicó que siente que ya no tiene más para dar y que es momento de dejar lugar a las nuevas generaciones: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. También remarcó que siempre peleó y se entregó por la camiseta argentina, incluso en los años más difíciles.

El futbolista reveló que redactó esas palabras el 21 de julio, dos días después de la final, pero que el fallecimiento de su padre reforzó su determinación: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Messi reconoció el dolor que le provoca cerrar esta etapa: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”.

Tras 20 años con la camiseta albiceleste, aseguró que se marcha con orgullo por lo conseguido junto a sus compañeros: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.

El mensaje concluyó con una frase cargada de emoción: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

Además de la carta, Messi compartió un video de despedida que recopila momentos de su carrera con la Selección, desde sus primeros partidos hasta los títulos más importantes, acompañado de imágenes emotivas y mensajes de agradecimiento.