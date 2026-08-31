En Km. 18 se estableció un cronograma mensual de maniobras operativas que contempla cortes programados de agua los miércoles y sábados de septiembre. La medida busca asegurar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir inconvenientes en la distribución del servicio.

Las tareas incluyen ajustes técnicos y mantenimiento en las instalaciones, con el fin de garantizar la provisión estable y segura para los vecinos de la zona. Se recomienda a la comunidad tomar las precauciones necesarias y organizar el consumo de agua durante los días en que se realicen las maniobras.

Este esquema de trabajo forma parte de un plan de mantenimiento preventivo que apunta a mejorar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en el sector.