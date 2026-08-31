El Poder Ejecutivo dispuso una nueva postergación en la aplicación de los aumentos impositivos sobre las naftas y el gasoil, que originalmente debían entrar en vigencia el 1° de septiembre. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 829/2026, publicado en el Boletín Oficial, y fija un nuevo cronograma para la entrada en vigencia de las actualizaciones pendientes de los años 2024 y 2025, además de las correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026.
La prórroga impacta directamente en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono, aplicados sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Con esta disposición, los incrementos comenzarán a aplicarse a partir del 1° de octubre de 2026, evitando que se trasladen a los surtidores durante septiembre.
No obstante, la medida no impide que las empresas petroleras puedan modificar los precios de venta al público por otros componentes de su estructura de costos.
Deja una respuesta