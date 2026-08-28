En PrimiciasYa (América TV) se difundió un archivo de 2017 que vuelve a poner bajo la lupa el rol de Alejandro Stoessel en la carrera de su hija. Con apenas 20 años, Tini Stoessel relataba que tenía un acceso muy limitado a su propio dinero, al punto de pedirle a su padre pequeñas sumas para gastos cotidianos: “Le sigo pidiendo plata para salir con mis amigas, para el peaje, 30 pesos”.

El material cobra relevancia en medio de la auditoría que la artista inició recientemente para conocer en detalle qué ocurrió con los ingresos generados durante años de trabajo. Según lo expuesto, la administración de sus recursos estaba concentrada en manos de Alejandro, lo que hoy constituye uno de los puntos centrales del conflicto familiar.

En aquel momento, Tini justificaba la confianza depositada en su padre: “Me lo dio el hecho de que mi papá sea el representante… pongo las manos en el fuego y tengo toda la confianza del mundo, porque nadie más que él va a querer lo mejor para mí y la familia”. Sin embargo, el contraste con la situación actual muestra cómo esa relación de dependencia económica se transformó en un foco de tensión.