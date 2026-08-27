El actor británico Tim Curry murió este martes en su casa de Los Ángeles a los 80 años, según confirmaron medios estadounidenses. Su salud se había visto afectada desde 2012, cuando sufrió un derrame cerebral que limitó su movilidad y capacidad de habla, marcando sus últimos 14 años de vida.

Curry alcanzó fama mundial en 1975 con su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, un rol que ya había desempeñado en teatro y que se convirtió en pieza de culto con el paso del tiempo. En 1990 volvió a impactar al público con su papel de Pennywise en la adaptación televisiva de It, de Stephen King, consolidando su talento para encarnar personajes oscuros y complejos.

Su filmografía incluyó títulos como Annie, Leyenda, Mi pobre angelito 2 y Los tres mosqueteros, además de trabajos de doblaje en animación. A pesar de sus éxitos, confesó su frustración por no haber interpretado a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, papel que finalmente recayó en Anthony Hopkins.

Tras el derrame cerebral, Curry continuó con rehabilitación y trabajos de voz, reapareciendo públicamente en 2016 durante la celebración de los 40 años de The Rocky Horror Picture Show. Allí reflexionó sobre su condición física y destacó que el humor fue su principal herramienta para enfrentar la adversidad.

Su partida deja el recuerdo de un actor versátil y carismático, cuya obra sigue siendo referente en el cine y la cultura popular