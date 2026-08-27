El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial, lleva adelante obras en el acceso a la Ruta Provincial Nº 42, camino de ingreso al Área Natural Protegida Punta Tombo.

Las tareas incluyen movimiento de suelo, nivelación, compactación y enripiado, además de la construcción de una nueva alcantarilla con cabeceras de hormigón, lo que permitirá optimizar el drenaje y reforzar la infraestructura vial del sector.

El objetivo es mejorar la transitabilidad y seguridad en el acceso, en vísperas de la apertura de una nueva temporada turística en la colonia de pingüinos más grande del continente.

En paralelo, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas avanza con la puesta en valor del área, que incluye la renovación del Centro de Interpretación, la incorporación de una sala audiovisual inmersiva y mejoras en la infraestructura, siempre respetando las condiciones ambientales del entorno.