La vida personal de Sofía Gala Castiglione, hija de Moria Casán, volvió a ser tema de debate al recordarse el romance que mantuvo en su adolescencia con un cirujano de 40 años. La relación comenzó cuando ella tenía apenas 15 años, lo que en su momento generó una fuerte polémica mediática y cuestionamientos sociales.

El vínculo fue ampliamente comentado en la prensa de espectáculos y se convirtió en uno de los episodios más controversiales de la vida de Sofía, quien años más tarde construiría su carrera como actriz y artista independiente.

Hoy, el recuerdo de aquella relación vuelve a instalarse en la agenda mediática, reavivando discusiones sobre los límites, la exposición pública y la mirada social hacia las historias personales de figuras del espectáculo.