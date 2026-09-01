La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Parques Nacionales denunció un nuevo avance del Gobierno Nacional contra el sector científico-técnico. Según el comunicado, se suspendió de manera unilateral el suplemento por función específica a 43 agentes del Agrupamiento Científico-Técnico, quienes habían ingresado por concurso público en 2023.

La medida, aplicada sin acto administrativo ni notificación formal, implica una reducción del 15 al 20 % de los salarios de los afectados. Desde ATE sostienen que se trata de una acción de disciplinamiento en línea con la política de ajuste fiscal y con la ofensiva contra la ciencia y la técnica.

Los trabajadores remarcaron que sus tareas son críticas para el monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos, la evaluación de impacto ambiental, la planificación territorial, la gestión del riesgo y el cumplimiento de compromisos internacionales en biodiversidad y cambio climático.

El gremio advirtió que esta decisión busca desjerarquizar la Administración de Parques Nacionales, debilitando su capacidad técnica para preservar las 18 millones de hectáreas bajo su administración, y dejando el camino allanado para emprendimientos ajenos a la conservación.

ATE convocó a una conferencia de prensa el jueves 3 de septiembre a las 11 hs en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, con medidas simultáneas en Casa Central en Buenos Aires y otros puntos del país.