Más de 300 guanacos aparecieron muertos en las últimas horas a la vera de la Ruta Nacional 40, en un sector cubierto por nieve. El hallazgo fue registrado por una guía turística de Chile, quien alertó sobre la falta de respuestas oficiales ante la preocupante mortandad de fauna silvestre.

Entre las hipótesis que analizan los especialistas figuran las cercas perimetrales del ganado, los atropellos por baja visibilidad, la caza furtiva y las condiciones climáticas extremas que dificultaron el acceso al alimento.

El caso generó alarma en la región patagónica, donde la población de guanacos constituye un recurso natural clave y su mortandad masiva plantea interrogantes sobre la conservación y el impacto de la actividad humana en el ecosistema.