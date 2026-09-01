Su designación fue oficializada por el gobernador Ignacio Torres mediante decreto provincial. El presidente de la Compañía de Riego del VIRCh y productor Cerecero reemplazará en su cargo a Juan Manuel Pavón.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, tomó juramento al actual titular de la Compañía de Riego del VIRCh, Julio Kresteff, como nuevo ministro de Producción de la Provincia. El emprendedor cerecero de la zona del valle asumió en reemplazo de Juan Manuel Pavón.

Su nombramiento quedó oficializado este martes a través del decreto provincial N° 1326 que lleva la firma del titular del Ejecutivo chubutense y la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

La puesta en funciones de Kresteff se enmarca en una serie de cambios anticipados durante los últimos días por el mandatario provincial con el objeto de fortalecer la gestión y seguir profundizando las políticas vinculadas al desarrollo productivo.