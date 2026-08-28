El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo acueducto Cerro Negro – Valle Hermoso, una obra enmarcada en el Plan Galina que permitirá brindar una solución estructural a la problemática del abastecimiento de agua en la zona sur de la provincia y fortalecerá el sistema que también abastece a Caleta Olivia, en Santa Cruz.

La actividad se desarrolló en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente local, Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; los intendentes de Río Mayo, Gustavo Loyaute; de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; y de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; el viceintendente de Sarmiento, Emanuel Venter Jenks; legisladores provinciales; ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial; autoridades municipales y concejales; representantes universitarios; equipos técnicos; empresas oferentes; vecinalistas; representantes de cámaras de comercio, sindicatos y centros de jubilados; y Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM).

*Una solución estructural para la región*

Torres ratificó que “este es un hito de toda la comunidad, porque esta obra es muy importante para Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly e incluso Caleta Olivia, en Santa Cruz, porque esta iniciativa excede lo jurisdiccional”.

En ese sentido, sostuvo que “hay que analizar por qué pasó tanto tiempo sin tener este proyecto tan esperado; y si reflexionamos como dirigentes, pero también como sociedad, vemos que Comodoro Rivadavia, habiendo generado más de 300 mil millones de dólares en estos últimos cien años, recién ahora logra el financiamiento para poder resolver un tema tan básico como el acceso al agua”.

“Esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de discutir el federalismo fiscal: tiene que ver con toda esa riqueza y con cómo se administra para que genere una mejor calidad de vida y más infraestructura para la ciudadanía. Y eso no se hizo con el barril a 30, 60, 80 o 120 dólares, porque siempre hubo excusas. Por eso, lo más difícil para lograr esta obra fue recuperar la confianza”, expresó el titular del Ejecutivo.

*“Dignidad, futuro y un acto de justicia”*

Sobre este último punto, Torres detalló que “CAF, que es un organismo multilateral de crédito, nos da garantías de transparencia y de que esta obra se va a ejecutar como corresponde, porque va a estar auditada por organismos internacionales”, y resaltó que “va a empezar y terminar como corresponde, porque los fondos ya están disponibles”

*Financiamiento y transparencia internacional*

Por otra parte, el Gobernador advirtió que “también es importante contextualizar en qué momento se está haciendo esta obra, porque hablamos de un presente económico complejo, donde el Gobierno nacional entiende que su función es la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior, mientras que la obra pública pasa a ser delegada, en muchos casos, a los estados subnacionales, es decir, a las provincias”.

Asimismo, agregó que “era imposible que esta obra fuera exitosa si no lográbamos destrabar otras dos obras muy importantes: la toma del Senguer, una de las que está financiando Nación, lo cual conseguimos con gestión, golpeando las puertas que había que golpear y haciendo entender la importancia de finalizarla”.

“Lo mismo ocurrió con la repotenciación, para la cual conseguimos el financiamiento. No solo logramos recuperar la confianza de los organismos de crédito, sino también la de los vecinos, a quienes les vamos a cumplir con lo que corresponde”, manifestó Torres.

En esa línea, destacó “la alegría de poder decir que una obra tan esperada por los vecinos va a empezar y terminar como corresponde”, y explicó que, posteriormente a la licitación, “se va a iniciar un proceso de seguimiento y auditoría por parte de CAF, además de que la propia ciudadanía va a poder seguir en tiempo real la ejecución de la obra”.

Por último, el Gobernador afirmó que “es un día para que celebren los vecinos de todos los pueblos de la zona sur, porque nos hermana el desarrollo y podemos mostrarle al resto de la Argentina que hay una provincia con la madurez suficiente para ponernos de acuerdo cuando hay que defender lo nuestro, y también cuando tenemos que gestionar obras que representan un antes y un después para la calidad de vida de nuestra gente”.

*Inversión superior a los $130 mil millones*

A través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut convocó a la Licitación Pública Internacional N° 01/26 para la construcción de la obra “Nuevo Acueducto entre Estaciones de Bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso y Obras Complementarias”, ubicada entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

El proyecto prevé una inversión provincial de más de $130 mil millones, y establece un plazo de ejecución de 24 meses. Asimismo, exige a las empresas oferentes una capacidad de ejecución anual en la especialidad de Ingeniería de $55.207.246.200,43 y una garantía de oferta de $1.104.144.924,01.

La obra responde a la insuficiencia del actual sistema del Acueducto Lago Musters para abastecer a unos 450 mil habitantes durante la temporada estival, período en el cual se registra un déficit de aproximadamente 20.000 m³ diarios que provoca cortes programados de agua en Comodoro Rivadavia. A esta situación se suman las frecuentes roturas registradas en el acueducto construido en 1999.