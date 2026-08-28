Con el objetivo de brindar una solución estructural a esta problemática, la obra enmarcada en el Plan Galina contempla la construcción de una nueva conducción troncal de 40.850 metros de longitud, con tuberías de entre 1.000 y 1.100 milímetros de diámetro, que unirá hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

Además, se incorporarán cuatro bypasses de vinculación, válvulas de gran diámetro, sistemas antiariete y cámaras de control.

La intervención se complementará con la ampliación de la capacidad de reserva en el nodo Cerro Arenales mediante la construcción de dos nuevas cisternas de hormigón armado de 15.000 m³ cada una, alcanzando un volumen total de 45.000 m³.

También se llevará adelante la modernización electromecánica de las estaciones Valle Hermoso y Cerro Dragón, donde los antiguos motores a combustión serán reemplazados por tres electrobombas de 1.000 kW equipadas con variadores de frecuencia.

Entre sus principales beneficios, la obra permitirá incrementar el caudal transportado de 4.700 m³/h a 7.000 m³/h, lo que representa un aumento cercano al 50%, fortaleciendo la continuidad del suministro de agua potable y mejorando significativamente la confiabilidad operativa de todo el sistema regional.

Asimismo, la electrificación y automatización de los equipos de bombeo permitirán optimizar la eficiencia energética, mejorar la regulación hidráulica y dotar al esquema de distribución hacia Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia de una mayor flexibilidad operativa frente a contingencias y fluctuaciones de la demanda en el mediano y largo plazo.

*Empresas oferentes*

En el marco de la licitación, las empresas que presentaron sus respectivas ofertas fueron Ecosur Bahía ($159.995.512.708,46); Edisud ($171.008.062.828,73); Dyopsa ($155.000.395.880,28); CPC ($131.945.461.223,99); y Rigel ($140.419.325.421,02).