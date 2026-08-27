El concejal Omar Lattanzio criticó las explicaciones brindadas durante el primer tramo de la interpelación y volvió a reclamar acceso a expedientes municipales. No descartó recurrir a la Justicia y adelantó su postura sobre los proyectos que serán tratados en la sesión extraordinaria.

El concejal Omar Lattanzio expresó fuertes cuestionamientos durante la interpelación al funcionario municipal Fernando Ostoich , al considerar que las extensas explicaciones sobre los procedimientos administrativos no respondieron a los planteos concretos realizados desde el Concejo Deliberante.

Luego de escucharlo 40 minutos, Lattanzio expresó su molestia por la falta de respuestas y se fue de la banca.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, Omar Lattanzio aseguró que uno de los puntos centrales de su reclamo continúa siendo el acceso a expedientes que pretende analizar.

“La respuesta que nosotros necesitamos no la está dando. Está leyendo ordenanzas, resoluciones y todo, y no son las respuestas que necesitamos”, sostuvo.

El reclamo por los expedientes

Lattanzio cuestionó particularmente la modalidad mediante la cual, según explicó, se pone a disposición determinada documentación para ser consultada.

“En una hora no hacemos nada con un expediente por semana. ¿Cuándo terminamos? En 2030”, ironizó.

El edil sostuvo que necesita acceder a más documentación para analizar situaciones puntuales detectadas en expedientes que ya pudo observar.

También puso el foco sobre el circuito de certificaciones previo a la intervención del Tribunal de Cuentas y planteó interrogantes acerca de quién certifica que determinados trabajos u obras efectivamente fueron realizados antes de avanzar administrativamente con los pagos.

No descarta recurrir a la Justicia

Ante las dificultades que asegura encontrar para acceder a la documentación, Lattanzio ratificó que analiza la posibilidad de acudir a la Justicia.

Sin embargo, reconoció que antes pretende determinar cuál es la vía adecuada, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo se sostiene que los expedientes están disponibles para su consulta bajo determinadas condiciones.

“Quiero averiguar bien cómo es el tema”, explicó.

Alivio fiscal, presupuesto y emergencia financiera

Lattanzio también adelantó cuál podría ser su posición frente a los proyectos que serán debatidos en la sesión extraordinaria.

Confirmó que acompañará el proyecto de alivio fiscal y señaló que posiblemente también vote favorablemente la adecuación presupuestaria.

Distinta es su posición respecto de la emergencia financiera, iniciativa sobre la cual mantiene dudas.

“El alivio fiscal sí lo voy a aprobar, pero estoy en dudas para aprobar la emergencia financiera”, señaló.

De esta manera, la discusión política continuará luego de una extensa jornada de interpelación, con el acceso a los expedientes y el manejo de los procedimientos administrativos como algunos de los principales puntos de tensión entre sectores del Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal.