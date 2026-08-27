La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del Gobernador sobre una resolución judicial vinculada a la alimentación de personas privadas de libertad.

El texto aclara que ningún juez ordenó “asado a los presos”, sino que se trató de una decisión que aceptó una propuesta del propio Estado para garantizar una dieta adecuada, incorporando cortes de carne de bajo costo como fuente de proteínas.

La entidad recordó que el Poder Ejecutivo reconoció deficiencias en el servicio de alimentación en los lugares de detención y presentó una propuesta para resolverlas, la cual fue avalada judicialmente.

El comunicado critica la caricaturización de la resolución judicial y repudia el anuncio de que la decisión no será cumplida. Además, rechaza las expresiones del Gobernador que calificaron a los jueces como “más peligrosos que los delincuentes”, reafirmando que la función judicial es garantizar derechos y establecer límites al poder.