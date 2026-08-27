Un hecho de inseguridad se registró en el barrio La Loma de Comodoro Rivadavia durante la noche del miércoles. Una vecina se asustó al observar a un desconocido descender desde el techo hacia el patio de su vivienda y dio aviso inmediato al Centro de Monitoreo.

El joven, identificado como T. G., de 19 años, fue encontrado por efectivos de la División Canes escondido detrás de unos arbustos en el predio. La propietaria manifestó que no lo conocía y la Policía del Chubut dispuso su detención, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, hasta la audiencia de control de detención.

El procedimiento fue informado oficialmente como una actuación por presunta violación de domicilio.