Un caso conmociona a Comodoro Rivadavia: un recién nacido internado en la Clínica del Valle habría dado positivo en cocaína tras los estudios médicos realizados el lunes 25 de agosto. El bebé, nacido el domingo 24, permanece en Terapia Intensiva Neonatal, donde se encuentra estable bajo atención especializada.

El resultado activó el protocolo de protección de derechos y derivó en la intervención de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado de Familia. El fiscal Marcelo Cretton explicó que los médicos observaron conductas inusuales en los padres, quienes “no estaban ubicados en tiempo y espacio”, lo que motivó la realización de los análisis al bebé.

Tras conocerse el caso, se resolvió que los progenitores no asumirán la tenencia del niño. Los organismos de protección analizan si algún familiar puede hacerse cargo; de no existir una alternativa adecuada, se evaluarán otras opciones de cuidado.

La investigación judicial busca determinar si los padres incurrieron en omisión de deberes de cuidado o en una responsabilidad penal más grave. Por el momento no hay imputaciones, y se esperan los resultados de la historia clínica y otras pericias para avanzar en el expediente