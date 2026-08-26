La mañana del miércoles, alrededor de las 10:30 horas, personal del GRIM que patrullaba el estacionamiento del comercio Easy observó a un Honda CR‑V azul oscuro cuyo conductor intentó evadir el control policial a alta velocidad.

Ante la maniobra, se solicitó apoyo al móvil de la Comisaría Seccional Primera, que logró interceptar el rodado. Al requerir la documentación, se constató que el seguro obligatorio estaba vencido, motivo por el cual se dispuso el secuestro del vehículo.

El conductor reaccionó con insultos, se negó a firmar el acta y agredió físicamente al Oficial de Servicio, a quien le propinó un golpe con la cabeza, provocándole lesiones leves. También lanzó manotazos contra otros efectivos.

El sujeto, identificado como D. A. M., alias “Jaimito”, fue reducido y trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido judicial. El vehículo quedó a disposición del Tribunal de Faltas.