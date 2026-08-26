La Unidad Fiscal Especializada en delitos contra animales y medio ambiente, informó a la comunidad que el cadáver del can encontrado en una pileta de petróleo ubicada en la zona norte de nuestra ciudad, «ha sido retirado y puesto a resguardo en la Dirección de Veterinaria Municipal hasta su disposición final, la cual se efectuará de conformidad a lo establecido en las leyes de gestión de residuos peligrosos y ambiental provincial (Ley Nacional de Residuos Peligrosos).»

También se indicó que se inició formalmente una investigación penal con el objetivo de establecer la responsabilidad por lo sucedido con ese animal y con “Nico”, el perro rescatado, que aún se encuentra internado debido a la gravedad de su cuadro, y todo otro daño ambiental provocado por el petróleo, y los riesgos directos para la salud humana.