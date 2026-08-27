El caso por la desaparición de ampollas de morfina en el Hospital Zonal de Esquel entra en su etapa final. Tras ser declarado culpable por un jurado, el enfermero Marcelo Gustavo Villarroel enfrenta ahora el pedido de pena. En la audiencia de alegatos para fijar la sanción, el fiscal Fidel González solicitó que se le impongan 4 años de prisión de efectivo cumplimiento y 8 años de inhabilitación para ejercer la enfermería, mientras que la defensa solicitó el mínimo legal de 1 año.

Los hechos juzgados ocurrieron durante las madrugadas del 26 de diciembre de 2024 y del 5 de enero de 2025 en la guardia del hospital. Se acreditó que el acusado utilizó de forma ilegítima una llave para abrir una caja de seguridad amurada al pasillo y sustraer un total de siete ampollas de morfina, un potente medicamento analgésico cuyo uso y acceso están estrictamente controlados.

Argumentos de la Fiscalía: Agravantes y Atenuantes

Para justificar el pedido de 4 años de cárcel, el fiscal analizó los motivos que aumentan el castigo (agravantes) y los que lo reducen (atenuantes):

Puntos en contra del acusado (Agravantes):

Abuso de su profesión y confianza: Aprovechó su rol de enfermero, su libre circulación y el conocimiento de las rutinas de la guardia (como los horarios de descanso de los médicos) para acceder a la sustancia.

Medicamento peligroso y daño a la salud pública: La morfina genera dependencia y su salida del circuito oficial genera un riesgo. Además, afectó recursos públicos destinados a los pacientes.

Planificación y reiteración: No fue un hecho impulsivo. Ocurrió en dos fechas distintas (con diez días de diferencia) y durante la madrugada (entre las 02:00 y las 06:00) para evitar ser visto.

Mensajes en el celular: La pericia a su teléfono reveló imágenes de ampollas y chats sobre maniobras con remedios fuera de los canales legales.

Puntos a favor del acusado (Atenuantes):

Sin antecedentes: Villarroel no tiene condenas previas en su registro formal. El fiscal reconoció este punto para no pedir una pena más alta, pero aclaró que no alcanza para evitar la cárcel efectiva dada la gravedad del caso.

La posición de la defensa y la palabra del acusado

Por su parte, el defensor particular de Villarroel solicitó que el tribunal aplique la pena mínima de la escala penal habilitada para estos hechos, 1 año de prisión de ejecución condicional. Durante el debate, el acusado mantuvo su postura e insiste en que es inocente.

La decisión final sobre cuántos años deberá cumplir y si podrá volver a ejercer su profesión quedará en manos del tribunal mixto, que dará a conocer su sentencia el próximo jueves.