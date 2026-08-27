Eduardo Hualpa, abogado integrante del equipo que sostiene la demanda que impulsa la anulación del acuerdo con YPF, señaló a ABC Radio por FM Records que la decisión del Juzgado Federal de Rawson de declararse incompetente «estaba dentro de las posibilidades» y transmitió su confianza en que la misma sea revertida en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Hualpa destacó la reunión que ayer, en el aula 110 de la UNPSJB se realizó para presentar públicamente la demanda y generar apoyo ciudadano. “Lo que vivimos ayer en ese encuentro fue hacer énfasis que esto puede funcionar si la comunidad toma el tema como propio. Hay una enorme preocupación de la comunidad respecto del pasivo ambiental y del futuro de la ciudad, por eso me asombré con la diversidad de presencias y la claridad que hay que tomar acciones para que esta pelea llegue a un buen puerto”.

Luego indicó que “Siempre el inicio de estas causas puede tener estas derivaciones de la competencia, sabíamos que era un tema a reforzar y por eso se presentó la apelación porque esta claro que el juez federal de Rawson, mientras que la Cámara Federal de Comodoro resolverlo”.

El letrado sostuvo que “La Constitución desde el ’94 reconoce los derechos al ambiente sano y equilibrado, la participación ciudadana. Hay tratados internacionales sobre el derecho de la ciudadanía a conocer y participar de las decisiones. Esto, que se hizo a las apuradas, está muy mal y no se puede permitir”.

Hualpa recalcó que “Como dijo Enrique Viale de la Asociación de Abogados Ambientalistas si esto se acepta y se deja pasar en muchos otros casos donde las empresas quieren retirarse quedará un pasivo ambiental a la población sin reglas claras de cómo se va a mitigar el daño producido. Los 25 millones de dólares nos parecen insuficientes, pero lo principal es como obligamos a las empresas que hagan para restaurar las condiciones anteriores del medio ambiente y también para mitigar los daños que se han producido en la sociedad”.

Por último, subrayó que “Toda la provincia esta mirando esta lucha y no puede ser vista como el tema de una ciudad o región, porque este convenio es una afrenta de los derechos para todos los chubutenses”.