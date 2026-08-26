La Federación de Sociedades Rurales de Chubut reclamó acciones concretas del gobierno de Chubut para enfrentar las críticas situaciones que tiene el sector, y expresó su cansancio por las múltiples reuniones en las que aseguraron nada pudo avanzarse.

Mediante comunicado, firmado también por las Cooperativas y Asociaciones de la Meseta Central Asociación de productores de la costa, se recordó que «durante el último año, el sector agropecuario mantuvo más de 20 reuniones con distintas autoridades del Gobierno Provincial. Presentamos problemáticas, acercamos propuestas, antecedentes, herramientas y posibles soluciones. También demostramos que el sector tiene oportunidades concretas de crecimiento: la carne y la lana tienen valor, existen mercados internacionales interesados en nuestros productos y hay posibilidades reales de generar inversión, producción y trabajo. Escuchamos compromisos, diagnósticos y anuncios».

De inmediato se señaló que » las respuestas concretas siguen sin llegar. La reunión realizada el pasado viernes 21 de agosto debía ser la instancia en la que las autoridades provinciales brindaran respuestas a los temas planteados previamente. Participaron la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, presidentes e integrantes de las distintas Sociedades Rurales, cooperativas y asociaciones de productores de la Meseta Central y de la Costa de Chubut. Una representación amplia del sector que volvió a manifestar una misma preocupación: la situación productiva es crítica y ya no admite más demoras», sostuvieron.

«Mientras seguimos reuniéndonos, la producción retrocede. Se pierden productores, cae el stock ganadero y quedan establecimientos vacíos. Problemas que llevan años planteándose continúan sin respuestas, mientras para muchos productores la situación comienza a ser terminal», agregaron.

En el mismo tono advirtieron que «a esta realidad se suma una preocupación de fondo: Chubut no cuenta con un Plan de Desarrollo Agropecuario claro, sostenido y de largo plazo. Necesitamos definir hacia dónde queremos llevar al sector y qué políticas concretas se implementarán para sostener la producción, recuperar el stock ganadero y volver a generar condiciones para invertir y crecer. En menos de tres años, la Provincia ha tenido tres Ministros de Producción. Los ciclos productivos no pueden quedar sujetos permanentemente a los tiempos y cambios de la administración pública».

«El sector agropecuario ha dialogado, participado y presentado propuestas. Hemos demostrado nuestra voluntad de trabajar conjuntamente y construir soluciones. Pero después de más de 20 reuniones, ya no alcanza con nuevos diagnósticos ni compromisos. Necesitamos respuestas concretas, decisiones, gestión y resultados. Y los necesitamos de manera urgente», concluyeron.