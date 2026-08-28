Este viernes se concretó la apertura de sobres de la Licitación Pública Internacional N° 01/26, correspondiente a la obra “Nuevo acueducto entre estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso y obras complementarias”. La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los 110 millones de dólares y un plazo de ejecución de 24 meses. Su concreción permitirá avanzar en una solución estructural para el abastecimiento de agua de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la región.

En ese marco, el intendente Othar Macharashvili puso en valor el proceso que permitió avanzar hacia la concreción de una obra largamente esperada, al afirmar que “hoy se dio un paso importante con la licitación del nuevo acueducto, lo que se suma a otras obras, como el Azud del Fontana, que había quedado trunca, pero que se pudo volver a rearmar y ya hoy está en ejecución”.

Continuando en ese tenor, remarcó que el principal objetivo es garantizar que la obra se concrete y, posteriormente, avanzar en una nueva etapa vinculada al uso responsable del recurso. “Lo más importante es que la obra se termine, después empieza otra etapa de implementación, que es la regularización y cómo se utiliza el agua”, indicó.

En ese sentido, expuso que “debemos empezar a hacer un uso racional del agua, no podemos derrocharla en los tiempos que estamos viviendo. Todo este ciclo es una responsabilidad de todos, tanto de funcionarios como de los vecinos”. Además, recordó que “esto se peleó durante mucho tiempo, ya que son obras que quedaron inconclusas por diversos problemas”.

“Hoy se dio un paso importante. Esta concreción brindará la posibilidad de tener el flujo del agua en cantidad para que la ciudad siga abasteciéndose”, remarcó, al tiempo que planteó la necesidad de proyectar infraestructura complementaria para la parte norte de la ciudad.

“Zona Norte tiene una expansión muy grande y hay que pensar en los próximos 30 años. Por eso debemos plantear obras complementarias que no están en este pliego, para que toda esa zona tenga la cantidad de agua necesaria para los usos de desarrollo”, concluyó el intendente.