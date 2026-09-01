La Dirección de Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en la provincia de Chubut durante la mañana del 1 de septiembre de 2026.

Ruta Nacional 3 : habilitada en todos sus tramos, desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz. Se registran sectores con deformaciones, baches y banquinas inestables, además de obras de repavimentación en el acceso norte a Trelew y desvíos en Ramón Santos.

: habilitada en todos sus tramos, desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz. Se registran sectores con deformaciones, baches y banquinas inestables, además de obras de repavimentación en el acceso norte a Trelew y desvíos en Ramón Santos. Ruta Nacional 25 : habilitada desde Rawson hasta Tecka. Se reportan deformaciones, baches y desvíos de ripio en el tramo Las Plumas – Los Altares. En Paso de Indios – Tecka se registran heladas y calzada húmeda por riego con sal.

: habilitada desde Rawson hasta Tecka. Se reportan deformaciones, baches y desvíos de ripio en el tramo Las Plumas – Los Altares. En Paso de Indios – Tecka se registran heladas y calzada húmeda por riego con sal. Ruta Nacional 26 : habilitada entre Comodoro Rivadavia y el empalme con la RN 40. Se observan banquinas húmedas y presencia de barro en sectores.

: habilitada entre Comodoro Rivadavia y el empalme con la RN 40. Se observan banquinas húmedas y presencia de barro en sectores. Ruta Nacional 40: habilitada en todos sus tramos dentro de la provincia. Se detectan baches, deformaciones y desvíos de ripio con humedad entre Facundo y Tamariscos. En el tramo Gobernador Costa – Tecka se reportan heladas y hielo en sectores.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución, respetar la señalización y tener en cuenta la presencia de animales sueltos y vientos moderados a fuertes en distintos sectores.