La Dirección de Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en la provincia de Chubut durante la mañana del 1 de septiembre de 2026.
- Ruta Nacional 3: habilitada en todos sus tramos, desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz. Se registran sectores con deformaciones, baches y banquinas inestables, además de obras de repavimentación en el acceso norte a Trelew y desvíos en Ramón Santos.
- Ruta Nacional 25: habilitada desde Rawson hasta Tecka. Se reportan deformaciones, baches y desvíos de ripio en el tramo Las Plumas – Los Altares. En Paso de Indios – Tecka se registran heladas y calzada húmeda por riego con sal.
- Ruta Nacional 26: habilitada entre Comodoro Rivadavia y el empalme con la RN 40. Se observan banquinas húmedas y presencia de barro en sectores.
- Ruta Nacional 40: habilitada en todos sus tramos dentro de la provincia. Se detectan baches, deformaciones y desvíos de ripio con humedad entre Facundo y Tamariscos. En el tramo Gobernador Costa – Tecka se reportan heladas y hielo en sectores.
Las autoridades recomiendan transitar con precaución, respetar la señalización y tener en cuenta la presencia de animales sueltos y vientos moderados a fuertes en distintos sectores.
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