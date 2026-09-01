Diarios de España, Francia, Italia y Países Bajos dedicaron sus portadas al adiós del capitán argentino, destacando su legado y el impacto en la Selección.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una fuerte repercusión en la prensa europea, que le dedicó portadas y titulares cargados de emoción.

Medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo y Sport en España publicaron frases como “Messi deja un hueco imposible de reemplazar” y “Messi, adiós a la Albiceleste”, reflejando el vacío que deja en el fútbol internacional.

En Francia, Países Bajos, Inglaterra e Italia, diarios como L’Équipe, Sportwereld, Daily Mail y La Gazzetta dello Sport también destacaron la magnitud de su despedida, señalando que se trata del fin de una era dorada en los torneos FIFA.

Messi cierra su ciclo con la Selección tras 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y 4 títulos absolutos, desde su debut en 2005 frente a Hungría hasta la final del Mundial 2026 contra España.

La prensa europea coincidió en que su salida marca un antes y un después para el fútbol mundial, dejando a la Selección Argentina en un proceso de reestructuración bajo la conducción de Lionel Scalon.