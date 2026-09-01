La UEJN convocó a una huelga de 24 horas en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; colectivos y trenes funcionarán con normalidad.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para el viernes 4 de septiembre, en rechazo al proyecto de traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida comenzará a la medianoche y se extenderá durante toda la jornada, afectando principalmente el funcionamiento de tribunales y dependencias judiciales en todo el país. El gremio también reclama por salarios, obra social y la defensa de la Justicia Nacional.

En cuanto al transporte, se aclaró que el paro no alcanzará a colectivos ni trenes, que mantendrán su esquema habitual de funcionamiento.

Sin embargo, quienes tengan vuelos programados deberán prestar atención: trabajadores de ATE/ANAC realizarán asambleas y manifestaciones en Aeroparque y Ezeiza los días 3 y 4 de septiembre, en dos franjas horarias (de 9 a 12 y de 18 a 21), lo que podría generar demoras en algunas operaciones aéreas.

La convocatoria de la UEJN busca expresar el rechazo al traspaso aprobado por la Legislatura porteña y defender la continuidad de la Justicia Nacional.