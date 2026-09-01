Una práctica doméstica que gana adeptos consiste en hervir café usado junto con cáscaras de naranja, obteniendo una infusión concentrada rica en aceites esenciales y ácidos cítricos . El vapor desprendido durante la cocción actúa como desodorizante ambiental, neutralizando olores fuertes y dejando una fragancia cálida en la vivienda .
Además, el líquido filtrado puede emplearse como limpiador multiusos, ideal para superficies de madera o tonos oscuros, gracias al efecto desengrasante del aceite de naranja y las propiedades ligeramente ácidas del café . También se recomienda diluirlo para usarlo como pesticida orgánico, eficaz contra pulgones, hormigas y ácaros, sin dañar las plantas ni el entorno .
Este preparado natural se consolida como una alternativa ecológica y económica para el cuidado del hogar y el jardín.
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