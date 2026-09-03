Boca Juniors eliminó ayer a Vélez Sarsfield por penales (4-3) tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, en el cruce por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

El partido, que se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue de alta intensidad. En los minutos finales del segundo tiempo, Vélez tuvo una oportunidad inmejorable para llevarse la victoria directa cuando el árbitro cobró un penal a su favor. Sin embargo, el remate de Dilan Godoy se estrelló en el palo y terminó igualado en 0.

En la tanda desde los doce pasos, el arquero colombiano de Boca, Álvaro Montero, se vistió de héroe al atajar dos remates (el último a Thiago Silvero) y clasificar a su equipo a la siguiente ronda.

El próximo rival de Boca será Racing, que eliminó a Belgrano y ya estaba esperando al partido de ayer para saber quién iba a ser su rival en semifinales.