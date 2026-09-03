El canciller, Pablo Quirno, afirmó este miércoles que «siempre hay chances» de recuperar las islas Malvinas, un día antes de que el presidente, Javier Milei, se pronuncie sobre los avances diplomáticos en la cuestión.

«Siempre hay chances, siempre estamos más cerca», dijo el funcionario a la prensa sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a ejercer el control sobre el archipiélago, antes de la apertura del foro «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Quirno reafirmó que la cuestión Malvinas es una prioridad en la política exterior del Gobierno.

«Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí», añadió.

El canciller afirmó que su país mantiene un trabajo diplomático de larga data para avanzar en su reclamo de soberanía sobre las Malvinas y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas por el Reino Unido en el archipiélago.

«Más allá del aspecto declamatorio, hay actividades muy concretas, porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas que responden a decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos», señaló.

Quirno sostuvo que Argentina debe contar con «las herramientas posibles» para defender sus intereses «y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas».

En ese sentido, ratificó que el Gobierno continuará con las acciones diplomáticas necesarias para avanzar en el reclamo.

Milei realizará este jueves una cadena nacional en la que se referirá a la cuestión Malvinas.

El lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo declaraciones sobre la posibilidad de cambiar la posición de Washington respecto a las islas.

«Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas», respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser consultado sobre el tema.

EEUU mantiene una posición de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración de facto que ejerce Reino Unido sobre el archipiélago.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras versiones de medios británicos sobre un cambio de postura de Washington respecto a la soberanía de las Malvinas para presionar a Londres por un mayor gasto en defensa.

A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las Malvinas, la dictadura argentina (1976-1983) intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.

Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999). (Sputnik)