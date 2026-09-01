El presidente, Javier Milei, realizará este jueves una cadena nacional en la que se referirá a la cuestión Malvinas, informó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

«Este jueves a las 21, el presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas», indicó Ravier en conferencia de prensa.

El vocero señaló que el mensaje está siendo elaborado por Milei junto al canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y afirmó que por el momento no se adelantarán detalles sobre su contenido.

El anuncio llega después de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la posibilidad de cambiar la posición de Washington respecto a las Malvinas.

«Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas», respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval al ser consultado sobre el tema.

EEUU mantiene una posición de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración de facto que ejerce Reino Unido sobre el archipiélago.

Este martes, Milei se refirió a las declaraciones de Trump y definió a la causa Malvinas como la «más importante y sagrada» para Argentina.

«Vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en la cuestión internacional. Ayer (por el lunes) ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos», declaró el mandatario al medio El Observador Radio.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras versiones de medios británicos sobre un cambio de postura de Washington respecto a la soberanía de las Malvinas para presionar a Londres por un mayor gasto en defensa.

A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las Malvinas, la dictadura argentina (1976-1983) intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota del país y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.

Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999). (Sputnik)