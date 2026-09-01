La jornada nacional de lucha que ATE realizará, el jueves y viernes, complicará los vuelos, aunque el gremio aclaró que se garantizará la atención de aquellos que estén en desarrollo, los sanitarios y los oficiales.

«A la fecha, pese al tiempo transcurrido y los planteos realizados oportunamente en las distintas instancias de diálogo, los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución. Frente a la falta de avances efectivos y ante la ausencia de una propuesta que dé respuesta a las demandas planteadas, nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial, haciendo uso de las herramientas previstas para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras», comunicó el gremio al ministerio de Trabajo.

Las medidas de fuerza se realizarán el jueves y viernes durante los horarios de 9 a 12 y de 18 a 21.

En continuidad de los reclamos ya previamente sostenidos por esta organización gremial, ATE exigió: el pago de los salarios contemplando los aumentos acordados correspondientes a items extra paritarios, la apertura de la paritaria sectorial, el financiamiento para tareas operativas en el SSEI y la Fiscalización en Aeropuertos