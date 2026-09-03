Emiliano Toretta transita su cuarta temporada con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y se prepara para afrontar una temporada con nuevos desafíos, entre ellos la participación en la Basketball Champions League Americas.
El base santafesino se mostró ilusionado de cara a lo que viene y destacó la importancia de que el club pueda competir nuevamente a nivel internacional: “Siempre que empieza una nueva Liga se renuevan los objetivos y hay nuevos desafíos. Por suerte esta temporada nos ganamos el derecho a competir en la Champions, que es un desafío hermoso. Estoy contento de que el club pueda estar en estas competencias y trabajando para que sea de la mejor manera”, expresó.
A su vez, Toretta valoró especialmente su continuidad en la institución: “Esta va a ser mi cuarta temporada acá y he crecido mucho personalmente, fuera y dentro de la cancha. Creo que maduré muchas cosas y eso también es gracias al club, que ha apostado por un proceso, no solo conmigo sino también con otros chicos”, sostuvo.
“Es un orgullo muy grande poder seguir compitiendo con la camiseta de Gimnasia y haber logrado lo que logramos. Tengo fe de que van a seguir viniendo cosas buenas, así que estoy ilusionado y orgulloso de continuar un año más en el club”, agregó.
Con tres semanas de trabajo, el jugador realizó un balance positivo de la preparación del equipo, destacando tanto el rendimiento dentro de la cancha como el trabajo físico: “Vi muy bien al equipo. Se está haciendo un muy buen trabajo, tanto en cancha como en lo físico. Todavía falta que se sumen varios compañeros, pero por ahora hay buena química, predisposición y un buen ambiente laboral, que no es menor”, manifestó.
En los próximos días, Gimnasia afrontará una gira por Chile, que será una instancia importante para comenzar a trasladar a los partidos lo trabajado durante la pretemporada: “Son partidos muy importantes para nuestra preparación porque podemos ver cómo venimos trabajando y plasmar las ideas de juego que queremos tener durante la temporada. También nos permiten tener una competencia más real y no solo la de los entrenamientos”, explicó Toretta.
Finalmente, remarcó que estos encuentros también serán una oportunidad para continuar fortaleciendo el grupo y adaptarse a las nuevas incorporaciones: “Va a servir para competir, empezar a agarrar ritmo de juego real y seguir conociéndonos y adaptándonos entre nosotros junto con los chicos nuevos que se suman esta temporada”, concluyó.
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