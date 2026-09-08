La fiscal Verónica Escribano recomendó que la demanda para la anulación de la Ley que convalidó el acuerdo entre la provincia e YPF, que estableció solo el pago de 25 millones de dólares para hacer frente al pasivo ambiental que dejó la operadora tras más d e 100 años de explotación, debe ser analizada por el Juzgado Federal de Rawson, donde inicialmente fue presentada.

La Cámara de Apelaciones es la que ahora debe resolver si regresa la causa al Juzgado Federal de Rawson, cuyo titular se declaró inicialmente incompetente.

En diálogo con ABC Radio, Eduardo Hualpa, uno de los abogados patrocinantes, indicó que el dictámen de Escribano es un buen primer paso. «Elegimos ese Juzgado porque es un tema ambiental con implicancias interjuridisccionales, porque el impacto en el territorio es diferentes partes y porque estamos demandando al Estado federal y a la empresa YPF. Todos esos son los fundamentos para que se trate el caso. Ahora falta que la Cámara de Apelaciones diga lo mismo”, explicó.

“No tenemos elementos para sospechar que por una definición de competencia no tenga buena voluntad para llevar adelante el caso, suele suceder con frecuencia este tipo de situaciones y a veces suelen salir cosas buenas”, agregó.

Hualpa anticipó que “La Cámara lo va a definir con velocidad, no hay plazo específico, pero creo que en pocos días más a estar definido”.

Asimismo, señaló que “Con los abogados de Comodoro, Gastón Acevedo y Marco Rojas Castro, vamos a desplegar otras alternativas para no quedarnos sin un lugar donde se pueda discutir lo que estamos planteando: que el acuerdo en el Gobierno de Chubut e YPF asume un pasivo ambiental sin suficiente información, sin participación ciudadana y sin respetar los derechos de la población chubutense”.