Jonathan Brandon Montaño Crispín (28) fue imputado por el homicidio culposo agravado de Natalia Janet Sarmiento Vega (41), quien circulaba en bicicleta cuando fue embestida por un automóvil Volkswagen Vento. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre. La víctima se dirigía a su trabajo en el Hospital.

En la audiencia realizada este lunes, la fiscal María Eugenia Vottero imputó a Jonathan Brandon Montaño Crispín por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, exceso de velocidad y por encontrarse con alcoholemia positiva” ante la jueza Stella Eizmendi.

De acuerdo con la investigación, Montaño Crispín circulaba en un automóvil por inmediaciones de la calle 20 de junio y, al ingresar a una rotonda, colisionó con la bicicleta conducida por Natalia Janet Sarmiento Vega, quien se dirigía a su trabajo en el Hospital. Como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar.

Luego del siniestro, personal de Tránsito Municipal realizó al conductor un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, personal de Policía Científica realizó la inspección ocular y documentó huellas de neumáticos y otros elementos vinculados con la trayectoria del automóvil y de la bicicleta.

Durante la audiencia, el imputado decidió no declarar y, asistido por el abogado particular Carlos del Mármol, no se opuso al pedido formulado por la Fiscalía. La investigación tendrá un plazo de seis meses, período durante el cual se producirán las medidas de prueba necesarias antes de la eventual elevación de la causa a juicio oral y público, entre ellas la pericia accidentológica y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, así como entrevista a testigos del siniestro.