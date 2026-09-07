Hoy a los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso, uno de los principales referentes del pensamiento nacional argentino.

El reconocido historiador, ensayista y referente del revisionismo histórico argentino Norberto Galasso escribió más de 70 libros y ensayos enfocados en la historia argentina y latinoamericana desde una perspectiva nacional, popular y de izquierda.

Entre sus obras se destacan las biografías e investigaciones sobre figuras como José de San Martín, Juan Domingo Perón, Raúl Scalabrini Ortiz, Mariano Moreno y John William Cooke.

En el 2014 fue nombrado Embajador de la Cultura Popular Argentina por la Presidencia de la Nación, un cargo honorífico que ejerció hasta que fue dejado sin efecto a finales de 2025 por el actual gobierno .

La decisión implicó, además, la pérdida del ingreso que constituía su único sustento económico.

Su fallecimiento generó expresiones de pesar y reconocimiento desde distintos ámbitos de la cultura, la historiografía y la política argentina.